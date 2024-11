Cecilía Runarsdottir, portiere dell'Inter femminile, si racconta nel Matchday Programme previsto per la gara col Lipsia. "È un bel momento della mia carriera, mi sento bene. È sempre una soddisfazione parare un rigore - racconta l'estremo difensore dopo aver intercettato un penalty contro la Lazio - è stata una partita speciale, alla fine abbiamo vinto e sono stata molto felice di aver portato a casa anche un clean sheet. Vestire questa maglia è davvero un onore e ogni volta che scendo in campo sono pronta a dare il massimo per onorarla al meglio".

"Mi piace impostare l’azione - continua la Runarsdottir parlando delle sue qualità -. Quello che mi aiuta è mantenere la tranquillità quando ho la palla tra i piedi e cercare di essere di aiuto per le mie compagne. Il calcio è tutto quello che voglio fare, voglio aiutare la squadra ed essere la miglior giocatrice possibile".