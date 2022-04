Dopo la vittoria in trasferta sull'Hellas Verona, l'Inter Femminile tornerà in campo sabato 7 maggio, alle ore 14.30, per l'atteso derby di Milano. Un appuntamento da non sbagliare per sognare in grande, come sottolineato da Martina Brustia al termine dell'allenamento odierno: "Il calendario gioca a nostro favore e la classifica è ancora tutta da definire, quindi sarà un ultimo sprint di campionato bello, tutto da vivere e non vediamo l'ora - le parole della centrocampista nerazzurra a Inter TV - Il derby è una partita a sé. All'andata abbiamo fatto una grandissima prestazione e un ottimo risultato. Sappiamo di poter battere il Milan, ne siamo consapevoli, quindi siamo cariche e non vediamo l'ora di giocare".