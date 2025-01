Momento magico per Elisa Polli, decisiva con il suo gol per la vittoria dell'Inter Women contro il Como. L'attaccante 24enne della squadra di Gianpiero Piovani si è logicamente aggiudicata il premio di miglior giocatrice della gara dell'Arena Civica, non solo per la rete spacca-match ma anche per completato 4 dribbling e ingaggiato 11 duelli, come da dati Opta.

⭐️ 𝑴𝑽𝑷 𝕖𝔹𝕒𝕪



𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐥𝐢



Oltre ad aver segnato il gol vittoria dell’Inter, ha completato 4 dribbling e ingaggiato 11 duelli.



Stats by @optapaolo#SerieAfemminile eBay 🇮🇹 pic.twitter.com/X00IhSWY0I — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) January 19, 2025