Rita Guarino si è concessa ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta rimedata dall'Inter Women per 2-1 contro la capolista Roma. "Le ragazze hanno messo in campo una grande prestazione contro quelle che sono e saranno le campionesse d’Italia. C’è sicuramente dispiacere per il risultato. Un applauso va alle nostre ragazze, dispiace perchè il risultato veramente non rispecchia la gara che hanno giocato. Questo è l'inizio di un percorso importante, perchè giocare alla pari a questi livelli significa una crescita importante".

"Il pallino del gioco è una caratteristica che abbiamo da sempre, dobbiamo ancora lavorare sul pressing alto. C'è una buona mentalità non sarà una sconfitta a frenare il nostro percorso - ha aggiunto. Dobbiamo leggere le situazioni per essere più pericolose in verticale, alcuni momenti sono da gestire bene. Ora ci sarà la sosta, quando torneranno le nazionali penseremo al Sassuolo".