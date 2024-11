L'Inter Women di Gianpiero Piovani fa la voce grossa in casa della Sampdoria e ottiene tre punti pesanti superando per 3-0 le blucerchiate alla Sciorba. Partita nettamente in controllo delle nerazzurre, dove a recitare la parte della protagonista è Tessa Wullaert: l'esperta attaccante belga trova un gol per tempo, prima su assist di Marie Detruyer poi con un bel tocco di destro a capitalizzare l'assist di Lina Magull. Magull che poi, al minuto 74, mette in mezzo un cross sul quale Ivana Andres trova la zampata giusta per beffare Amanda Tampieri, portiere della Samp, per il 3-0 definitivo.

La squadra blucerchiata si fa notare per due occasioni dell'italo-statunitense Victoria Della Peruta una respinta da Cecilia Runarsdottir, l'altra che colpisce l'esterno della rete, e un tentativo nel finale di Federica Cafferata; le nerazzurre però centrano anche due traverse con Detruyer e la scatenata Wullaert e un palo poco prima del gong con Henrietta Csiszar. Inter che con questo successo sale momentaneamente a quota 21, meno quattro dalla Juventus capolista.