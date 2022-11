Larga vittoria della Fiorentina Femminile ai danni del Genoa in Coppa Italia, l'allenatrice della squadra viola Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali del club, dove ha risposto anche a proposito della gara di campionato in vista contro l'Inter: "Buona la prestazione e buono l’approccio. Sono contenta per come hanno reagito le calciatrici in campo, anche quelle che hanno avuto meno minutaggio in campionato hanno risposto bene. È importante segnare, avere l’atteggiamento giusto e la mentalità anche contro squadre sulla carta meno pericolose, dobbiamo sempre rispettare ogni impegno. Siamo consapevoli del nostro gruppo, questo è il segnale più bello dopo questo tour de force tra Torino e Genova. Dobbiamo mettere tutto in campo, alzare sempre l’asticella e prepararci bene per la prossima sfida contro l’Inter".