Dopo la sosta del campionato, l'Inter Femminile domani farà il suo ritorno in campo allo stadio 'Piero Torrini' per sfidare la Fiorentina di Patrizia Panico, la quale ha inquadrato così il match ai canali ufficiali del club gigliato: "Il gruppo sta bene, c'è entusiasmo e all'interno dello spogliatoio tutti hanno ben chiaro come si deve lavorare e lo spirito della squadra è coeso - le sue parole -. Al di là della classifica, sia Inter che Fiorentina stanno facendo un bel percorso, anche entusiasmante, e sicuramente sarà una partita di livello tra due compagini che sono in salute. Dopo lo stop dovuto alle Nazionali è difficile capire il livello di forma attuale, ma stiamo parlando di due formazioni capaci di dare sempre spettacolo.