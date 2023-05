Arrivata lo scorso mese di marzo, Fanny Lang, 27enne difensore svedese dell'Inter Women, racconta per il Matchday Programme della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter quello che è stato il suo impatto con la realtà nerazzurra: "Quando sono arrivata all'Inter, ho capito subito quanto fosse grande questo club, la firma e l'esordio sono stati davvero emozionanti", spiega la svedese, che poi aggiunge: "La determinazione nel mio percorso è stata fondamentale, ho avuto diversi infortuni e tornare disponibile dopo uno stop obbligato richiede lavoro duro, fatica e grinta. Per me la cosa importante è divertirmi in campo, ho iniziato proprio per questo".

Leggi qui il Matchday Programme di Fiorentina-Inter