Dopo la delusione per l'eliminazione per mano del Sassuolo in Coppa Italia, l'Inter Women è pronta a rifarsi e a tornare di nuovo in campo. Le nerazzurre si preparano ad affrontare in casa la Fiorentina, gara in programma sabato 1 febbraio alle ore 12:30 al Konami Centre. La squadra di Gianpiero Piovani occupa in questo momento la seconda posizione con 34 punti, mentre le toscane sono quarte con 27 punti.

Queste le convocate del tecnico nerazzurro:

Portieri: 1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir, 12 Alessia Piazza, 94 Rachele Baldi

Difensori: 3 Katie Bowen, 5 Ivana Andrés, 13 Beatrice Merlo, 14 Chiara Robustellini, 17 Beatrix Fördős, 20 Marie Detruyer, 24 Marija Ana Milinkovic, 26 Jasmin Mansaray, 27 Henrietta Csiszàr, 33 Elisa Bartoli

Centrocampiste: 4 Sofie Junge Pedersen, 6 Irene Santi, 8 Matilde Pavan, 10 Ghoutia Karchouni, 15 Annamaria Serturini, 21 Martina Tomaselli, 22 Olivia Schough, 23 Lina Magull, 25 Paola Fadda

Attaccanti: 7 Haley Bugeja, 9 Elisa Polli, 31 Tessa Wullaert, 36 Michela Cambiaghi