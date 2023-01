Sembra tutto facile per la squadra di Rita Guarino che nel primo tempo mette a segno le sue reti con Ajara Njoya, Tabitha Chawinga e Tatiana Bonetti, ma nella ripresa le blucerchiate riprendono le redini del match e riescono con Elena Pisani e Bianca Fallico poco prima del 90esimo a raddrizzare un po' la situazione in vista della partita di ritorno in programma martedì 7 febbraio.