In vista della gara di ritorno della semifinale della Coppa Italia femminile. Rita Guarino convoca 21 giocatrici per la sfida in casa della Juventus. Di seguito le convocate delle Inter Women.

Portieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 32 Belli.

Difensori: 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lång

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 34 Mihashi.

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya, 35 Calegari.