E' Michela Cambiaghi la prima protagonista di 'My Story', il nuovo format di Inter TV in cui le calciatrici della Prima Squadra femminile nerazzurra si raccontano. Nel corso dell'intervista, l'attaccante della squadra di coach Rita Guarino ha raccontato un episodio curioso della sua infanzia: "Mia mamma mi aveva regalato la Barbie dell'Inter per farmi appassionare alle bambole perché a me non piacevano. Quest'anno me l'ha fatta rivedere dicendo che adesso potevo essere come quella bambola. Ad ogni modo io non ci ho mai giocato: guardavo solo il calcio da piccola. La convocazione in Nazionale è stata inaspettata, ho sempre lavorato per dare il massimo, ma non avevo mai avuto questa possibilità. Avere anche solo l'opportunità di essere convocata per me è stato un orgoglio. Da lì ho cercato di giocarmi le mie carte, non avevo nulla da perdere: il gol contro la Spagna per me è stata una liberazione.”