Il podcast ufficiale dell'Hellas Verona ha raccolto le parole di Bianca Vergani, giovane difensore che l'Inter Women ha girato quest'anno in prestito alle gialloblu, che ha raccontato la sua esperienza a Milano: "Con la maglia nerazzurra sono cresciuta tanto, ho passato tanti bei momenti ed è sicuramente qualcosa che mi porto nel cuore. Il momento più bello della mia carriera è stata la vittoria della Primavera tre-quattro anni fa, così come la possibilità di essere aggregata in prima squadra, dove mi sono allenata e ho giocato con calciatrici importantissime.

Particolarmente emozionante è stata la tournée in America di quest'estate, intensa ed esaltante per me e per tutte le mie compagne. Qui a Verona ho confermato ciò che mi veniva riferito da chi conoscevo: ovvero che qua c'è una società molto accogliente, mi hanno fatta sentire subito a mio agio e tuttora mi trovo molto bene, vivo insieme a cinque mie compagne. Verona è una bellissima città, sono contenta di essere qui e mi sono ambientata, nonostante io provenga da una realtà molto più grande come quella di Milano".