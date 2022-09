Presente al Festival dello Sport di Trento, l'ex capitano e oggi vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Tuttomercatoweb.com con i quali si è pronunciato in merito all'allenatore della Beneamata Simone Inzaghi, confermando la totale fiducia nei suoi confronti da parte di squadra e società.

Come mai tra Italia e Argentina c'è sempre stato grande feeling?

"Perché c'è grande vicinanza tra Argentina e Italia, come sangue. Il fatto di arrivare qui per me fu determinante, mi ha fatto crescere come persona e come calciatore e ringrazierò sempre questo paese".