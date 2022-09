L'Inter Primavera non riesce a declinare il verbo vincere neanche in Europa, ma il 2-2 maturato al debutto in Youth League contro i pari età del Bayern Monaco vale più del punto che muove la classifica del girone C che ora vede al comando il Barcellona (3-0 comodo al Viktoria Plzen). Il primo tempo è da dimenticare per i campioni d'Italia di Cristian Chivu, dominati in lungo e in largo dai tedeschi che chiudono col doppio vantaggio (Ibrahimovic Kadabayi) ma avrebbero meritato almeno un altro gol. Nella ripresa, subentra un po' di supponenza nei tedeschi, convinti che gli avversari, fin lì passivi, non possano rientrare in corsa. Ma sbagliano la valutazione: il tocco di Valentin Carboni al 65' scrive un finale diverso, che poi Curatolo trasforma nel 2-2.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-BAYERN MONACO 2-2

101' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! L'Inter Primavera non vince neanche al quinto tentativo stagionale, ma porta a casa un punto d'oro al debutto in Youth League: 2-2 col Bayern Monaco in rimonta, Valentin Carboni e Curatolo nel secondo tempo pareggiano i gol di Ibrahimovic e Kabadayi.

100' - Ammonito Stabile per una trattenuta su un avversario a centrocampo.

98' - Di Maggio sbaglia la scelta, inconcepibile il passaggio che si perde sul fondo dop una trama interessante dell'Inter.

97' - Recupero allungato, si gioca.

95' - Un giocatore del Bayern a terra, si tratta di Wanner. Zanotti ferma l'azione dei suoi appoggiando il pallone in fallo laterale.

93' - Di Maggio ammonito per proteste eccessive.

92' - Che rischio ha preso il Bayern! Schenk deve gestire un retropassaggio suicida di un compagno e quasi Curatolo lo beffa in scivolata.

90' - Di Maggio ha bisogno del soccorso dello staff medico mentre viene assegnato un recupero maxi di 7'.

89' - Curatolo eccede e liscia il colpo di tacco vanificando una bella intuizione di Carboni.

88' - Galm chiama il cambio: Scholze per Kabadayi.

86' - CURATOLO VICINO AL CLAMOROSO TRIS! Un po' di incertezza diffusa nella retroguarda bavarese, pallone allontanato male su cui si avventa il 19 che calcia senza pensarci. Questa volta Schenk para.

84' - Kabadayi prova l'eurogol! Con la suola del piede, il numero 7 quasi riesce a girarla in porta: palla sull'esterno della rete.

82' - CURATOLO TROVA IL PAREGGIO, 2-2 INTER! Sforzo nerazzurro premiato, bavaresi troppo accademici puniti: il 19 nerazzurro scappa via alle spalle della difesa, la porta avanti di testa, entra in area, prima di sterzare e battere Schenk sul suo palo.

81' - Janitzek può rientrare, anche se non sembra al 100%.

80' - Colpo alla testa per Janitzek, l'arbitro ferma il gioco come da regolamento.

79' - Chivu gioca l'ultima carta: Kamate per lo sfinito Stankovic.

77' - Gioco fermo: crampi anche per Stankovic, ora steso a terra nell'area interista prima del corner bavarese.

75' - Calligaris deve uscire dalla sua area per anticipare Demircan, lanciato a tutta velocità verso l'area interista. Ottima lettura del portiere nerazzurro, che si è riscattato dopo il brutto errore in occasione del 2-0.

74' - In area, Dettoni mura il tentativo di Curatolo, imbeccato dal tocco di punta geniale di Valentin Carboni. Ora a terra in preda ai crampi. Corner per l'Inter.

73' - Zvonarek da fuori! Palla larga, Calligaris non deve neanche buttarsi.

70' - Curatolo accarezza l'idea del pareggio! La sceneggiatura della partita ora è cambiata: Inter pericolosa con il neo entrato, il cui diagonale mancino non finisce lontano dal secondo palo.

69' - Andersen e Curatolo per Martini ed Esposito. Secondo doppio cambio di Chivu.

69' - Zanotti, ammonito, accetta con sportività la decisione dell'arbitro. Netto il fallo del capitano.

68' - Primo cambio nelle fila degli ospiti: finisce la partita di Ibrahimovic, inizia quella di Demircan.

67' - Ibrahimovic alza di testa sopra la traversa. Piccolo brivido per l'Inter.

66' - Bayern di nuovo minaccioso! Brutta palla persa da Stante che offre il fianco a Zvonarek: tiro a giro impreciso.

65' - VALENTIN CARBONI LA RIAPRE ALL'IMPROVVISO, GOL DELL'INTER! L'azione nerazzurra si sviluppa sulla destra: Zanotti offre a Martini che dal fondo mette in mezzo per l'argentino che la mette dentro dopo una carambola.

63' - Valentin Carboni porta troppo palla e finisce per perderla scioccamente. Il Bayern riparte veloce e menda al tiro Copado: para Calligaris.

62' - L'Inter conquista un corner. Esecuzione rivedibile di Stankovic: cross basso e lento, respinge la difesa tedesca.

60' - Non ce la fa il capitano del Bayern, al suo posto Dettoni.

58' - Buchmann ha avuto decisamente la peggio, infatti esce zoppicando dal campo. Tutto ok per Owusu, che attende il semaforo verde dell'arbitro per riprendere la sua posizione in attacco.

57' - Owusu e Buchmann a terra dopo uno scontro di gioco: in campo i rispettivi staff medici.

56' - Owusu prova a dare la scossa recuperando generosamente il pallone, Di Maggio rovina tutto regalandolo agli avversari.

54' - Doppio cambio per Chivu: Iliev e Fontanarosa fanno posto a Owusu e Stabile.

52' - Un po' troppo accademici i bavaresi che per la seconda volta in pochi minuti si specchiano troppo e finiscono per perdere il possesso palla.

51' - Kabadayi grazia l'Inter toccando una volta di più la palla invece invece di tirare.

50' - Iliev prova a puntare Bruckner che per l'ennesima volta gli dice 'non si passa'.

48' - Servirebbe l'episodio per sbloccare un'Inter scarica. Il problema è creare la situazione.

47' - L'Inter prova quantomeno a rimanere attaccata alla partita: Zanotti se ne va sulla fascia, poi dal fondo mette in area per Esposito, anticipato da Schenk.

46' - Fontanarosa in mischia riesce a colpire di testa. Doppio rimpallo, l'ultimo tocco è il suo.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stess i 22 giocatori che hanno chiuso il primo tempo.

17.06 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Bayern Monaco!

16.50 - 'Siamo troppo passivi'. Al 18', Cristian Chivu era stato profetico rivolgendosi ai suoi dalla panchina, anticipando di qualche secondo il gol del vantaggio del Bayern Monaco con Arijon Ibrahimovic, che già al 6' aveva fallito il penalty solo rimandando una sentenza di condanna inevitabile per l'Inter Primavera. Mai in partita neanche nelle rarissime volte in cui Valentin Carboni ha provato ad accendersi senza riuscirci. Succede, quindi, che si giochi praticamente solo in una metà campo, con annesso raddoppio degli ospiti, agevolati anche dalla papera di Alessandro Calligaris sul tiretto di Yusuf Kabadayi al 36'. Il colpo del ko non arriva in pieno recupero solo perché lo stesso numero 7 alza troppo la mira davanti alla porta.

47' - Duplice fischio di Luka Bilbija finisce qui il primo tempo di Inter-Bayern Monaco! Solo i tedeschi in campo: 2-0 dopo i primi 47' di gioco. Fin qui decidono le reti di Ibrahimovic (dopo il penalty sbagliato) e Kabadayi. Il passivo poteva essere peggiore per i nerazzurri.

47' - Kabadayi spreca il gol del ko! Stankovic arranca in mezzo, perde palla e innesca la ripartenza bavarese, conclusa con uno scavetto sopra la traversa del numero 7.

45' - Assegnati 2' di recupero.

44' - Iliev non riesce a dribblare Bruckner, a cui basta rimanere fermo per recuperare il pallone.

43' - Area dell'Inter assediata dai bavaresi, Fontanarosa si butta alla disperata per respingere il tiro mancino di Bruckner altrimenti diretto in porta.

42' - Partono già gli olè di scherno dei tifosi bavaresi a ogni tocco palla della squadra ospite.

41' - Tiro di Valentin Carboni non degno del suo mancino... Pessima esecuzione dell'argentino, che aveva ricevuto palla dai 30 metri tra le linee da Esposito.