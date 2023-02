Ospite del programma di Rai2 'Belve', Wanda Nara è tornata a parlare non solo del suo rapporto con Mauro Icardi ma anche di quello con l'Inter, club che l'attaccante argentino ha lasciato nel 2019: "Sono ancora interista, un pezzo del mio cuore è lì. Icardi è ancora mio marito e stiamo insieme, saremo sempre legati perché siamo una famiglia. Mauro per riconquistarmi mi ha regalato una borsa da 300 mila euro. Mi vedono come il terrore del calciomercato ma ho portato 70 milioni all’Inter con cui poi si sono sistemati facendo uno squadrone. Andare a Parigi è stata una scelta economica e non sportiva ma con l’Inter siamo rimasti in buoni rapporti. Voto come procuratrice? 10. Meglio io o Mino Raiola? Lui è il numero 1. Ma anche io alzo sempre il prezzo. Mi volevano come procuratrice due calciatori della nazionale argentina, ma non posso dire chi".