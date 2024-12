Gennaio passerà velocemente e senza operazioni di sorta: l'Inter, però, userà questo mese per mettere le basi per una trattativa importante da mandare in porto a giugno. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, sono al lavoro per accaparrarsi Nico Paz, il gioiellino del Como ma il cui cartellino è controllato dal Real Madrid. Come ricorda Il Giornale, i Blancos vantano il 50% sulla rivendita e lo possono riacquistare per 12 milioni. Alla corte di Ancelotti, però, rischia di esserci poco spazio per il fantasista vista l'abbondanza nel ruolo vista la presenza di pezzi da novanta come Jude Bellingham, Brahim Diaz e Arda Guler.

Motivo per cui gli spagnoli potrebbero decidere di rivenderlo a un club più importante, mantenendo però la recompra a partire dal 2027. Un po' come accaduto in passato con Alvaro Morata alla Juve e lo stesso Diaz al Milan. All'Inter manca un elemento come Paz in grado di saltare facilmente gli avversari, creando superiorità numerica in fase d'attacco. Da Simone Inzaghi a Javier Zanetti (l'ha visionato dal vivo in occasione di Como-Roma) sono tutti favorevoli all'acquisto del giovane connazionale di Lautaro Martinez.

