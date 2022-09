VIDEO - Viktoria-Inter, allenamento ad Appiano: personalizzato per Lukaku, Bare-Brozo è sempre uno show

Allenamento ad Appiano Gentile per l'Inter in attesa della partenza per la trasferta a Plzen, dove domani alle 18.45 i nerazzurri affronteranno il Viktoria nella seconda gara della fase a gironi di Champions League. Lavoro personalizzato per Romelu Lukaku, che già ieri era tornato a lavorare nel centro sportivo per tentare il recupero dopo l'ultimo infortunio. Assente Cordaz.

Durante l'allenamento, piccolo show tra Barella e Brozovic dopo una palla sbagliata dal croato in un "torello", che i due hanno disputato fianco a fianco.