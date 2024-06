E' durato poco più di un'ora l'incontro nella sede dell'Inter tra la dirigenza e l'agente Tullio Tinti, che ha parlato così ai cronisti appostati fuori dagli uffici di Viale della Liberazione, a Milano: "Se Inzaghi rimane? Non so, stiamo parlando. Secondo me rimane fino al 2037. Va bene fino al 2037? - la battuta del procuratore -. Siamo solo all'inizio, c'è la buona volontà da parte di tutti. C'è da lavorare, sono sempre positivo, guarda la divisa (indicando il vestito nerazzurro, ndr). Tempistiche? No, ci sentiremo. E' appena cambiata la proprietà, anche loro devono rendere conto".

FcIN - Audero resta all'Inter?

"Audero ha un riscatto entro il 14 giugno, può darsi resti. Vediamo".

Bastoni ha ricevuto qualche manifestazioni d'interesse dall'estero?

"Ma Bastoni ha un contratto di 4 anni con l'Inter... Siamo tutti interisti".

