Sta per scoccare l'ora X dell'addio tra Alexis Sanchez e l'Inter. In questi minuti, l'auto con a bordo l'agente del giocatore Fernando Felicevich e lo stesso numero 7 nerazzurro si è presentata agli ingressi dell'headquarter nerazzurro. Ultimo atto, l'incontro in sede con relativa firma della risoluzione contrattuale, dell'esperienza a Milano del Nino Maravilla.