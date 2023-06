Terminato da qualche minuto l'incontro tra l'amministratore del Sassuolo Giovanni Carnevali e l'agente di Davide Frattesi, Giuseppe Riso. All'uscita dalla sede dei neroverdi a rilasciare qualche breve dichiarazione è proprio il procuratore del centrocampista che ha così risposto ai colleghi presenti: "Abbiamo parlato un po' per capire le alternative, come portare avanti la trattativa. Tonali? Sono qui per parlare di Frattesi".

Tutte su Frattesi, da Juve a Inter, Milan, Roma...

"Diciamo che tutte stanno più o meno allo stesso punto, forse una più avanti".

