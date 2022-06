L'agente Beppe Riso, uscito dalla sede dell'Inter, s'è fermato per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: “Per Franco Carboni l’Hellas Verona è una possibilità concreta. Gagliardini rimane, non hanno intenzione di trattarlo. Sensi al Monza? Ne parliamo in futuro, oggi eravamo qui per Carboni. C'erano altre squadre interessate a lui ma l'Hellas è la soluzione migliore. Formula? Prestito, valutiamo solo il prestito. Frattesi? Presto per parlarne alla Roma. Pessina? Vediamo", ha concluso, sorridendo.