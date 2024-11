Intervenuto in zona mista al termine del match vinto per 1-0 contro il Lipsia, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così il match:

L’Inter deve ancora incontrare le squadre di ultima fascia, ti aspettavi una situazione simile?

“C’era la speranza di poter fare bene, adesso incontriamo squadre della quarta fascia, ma il Monaco sta facendo una Champions da fascia uno. Sappiamo che stiamo facendo bene, siamo a buon punto, ma manca ancora qualcosa. Chiaramente la vittoria di stasera fa piacere contro una squadra di valore, i ragazzi sono stati bravi a capirlo in questo giorno e mezzo che abbiamo avuto dopo Verona. Il Lipsia non merita la classifica che ha”.

Oggi unico neo la concretezza?

“I ragazzi hanno giocato bene, l’unico neo è non aver fatto il secondo gol che avremmo meritato, forse lo avevamo fatto perché il gol di’ Mkhitaryan mi sembrava pulito”.

Numeri non da tutti in Champions League? Acerbi già con la Fiorentina?

“Il percorso fin qui è ottimo, abbiamo dimostrato grande qualità e compattezza. Per quanto riguarda Acerbi valuteremo giorno per giorno come reagirà, c’è qualche speranza, ma adesso mi sembra un po’ prematuro. È mercoledì, ha avuto questo problemino sabato. Pavard si è fermato oggi e il problema mi sembra più importante rispetto a quello di Acerbi a Verona”.

Annata che può diventare straordinaria?

“Stiamo facendo bene, ma stanno facendo bene anche tantissime altre squadre sia in Champions che in campionato. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che è pesante per tutti giocare tutte queste partite, ma i ragazzi sono bravi e cercano di aiutare quotidianamente noi e lo staff”.

Il segreto è avere tanti ricambi?

“Questo deve essere d’obbligo perché abbiamo bisogno i tutti giocando ogni due giorni e mezzo. Si stanno alternando e sono molto soddisfatto, ogni allenatore desidera alternare tutti, lo sto facendo molto volentieri perché c’è bisogno di tutti, i ragazzi mi mettono in difficoltà nelle scelte”.