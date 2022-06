E' terminato dopo un'ora e mezza circa l'incontro in sede tra l'Inter e gli agenti di Destiny Udogie, giocatore individuato dalla dirigenza nerazzurra come possibile profilo per rinforzare la batteria di laterali mancini dopo l'addio di Ivan Perisic a zero. "E' stato un primo incontro piacevole, ci aggiorneremo. E' un discorso da rivedere", ha dichiarato Stefano Antonelli, agente del classe 2002, al nostro inviato che lo ha intercettato all'uscita dagli uffici di Viale della Liberazione, a Milano.