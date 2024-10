All'ingresso della sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano, dove a breve si terrà l'assemblea odierna, Adriano Galliani si è soffermato a parlare con i cronisti presenti, tra cui quello di FcInternews.it, chiarendo che non c'è nessuna trattativa in corso per la cessione di Daniel Maldini: "Se ho parlato con Marotta di Maldini? Mai parlato di Maldini con nessuno, mai parlato. Con Daniel ci parlo tutti i giorni perché ha problemi alla spalla ma dovrebbe farcela per domenica", le parole dell'ad del Monza.

Incalzato ulteriormente dalla domanda del nostro inviato, Galliani ha ribadito: "Se fa un effetto strano sentire un Maldini accostato all'Inter? Mai sentito parlare di questa cosa, l'Inter non ci ha mai fatto una richiesta. Non esiste, non credo, no so. Comunque io sono milanista, lasciatemi stare...".

Infine, Galliani, sollecitato sempre da FcIN, ha risposto così alla domanda su chi vince il campionato: "Secondo me lo vince uno tra Napoli, Juventus, Inter o Milan".

