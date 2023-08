Dopo tanta attesa, ecco Benjamin Pavard. Il difensore francese, dopo essere sbarcato ieri in Italia, si appresta a vivere il suo primo giorno da interista: Pavard è arrivato al Coni da pochi minuti per sostenere l'idoneità sportiva e, dopo la firma del contratto, nel pomeriggio svolgerà una seduta personalizzata ad Appiano Gentile. Poi, domani, primo allenamento in gruppo. Di seguito le immagini del suo arrivo al Coni accolto dal calore dei tifosi interisti.

