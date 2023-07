Come annunciato nelle scorse ore, torna a casa Raffaele Di Gennaro. Il giovane canterano nerazzurro, reduce dall'annata al Gubbio, è da pochi minuti arrivato in sede Inter di Viale della Liberazione in compagnia del suo agente Davide Bega per sottoscrivere il contratto che lo legherà nuovamente ai nerazzurri. Nessuna dichiarazione da parte del giocatore e del procuratore.

CLICCA QUI per vedere il video da app.