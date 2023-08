Accoglienza calorosissima da parte dell'ambasciata della Curva Nord recatasi al Coni per salutare il ritorno di Marko Arnautovic all'Inter. Uscito dagli uffici di Via Piranesi dove ha sostenuto le visite mediche per l'idoneità agonistica, l'austriaco è stato salutato con un grande striscione con la frase: "Bentornato in famiglia Marko, la Nord è con te" e con un coro personalizzato sulle note della Lambada.

Di seguito il video del saluto degli ultras ad Arnautovic (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).