All'uscita dagli uffici di Via Rosellini, il CEO dell'Inter Alessandro Antonello, seppur in modo fugace, risponde ad alcune domande in merito alle questioni mercato e sponsor: "Romelu Lukaku una priorità? Sì, se ne sta occupando Beppe Marotta. Per l'assemblea di oggi non si è parlato di cifre, si è detto di andare avanti con le contrattazioni private. Sullo sponsor stiamo lavorando".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!