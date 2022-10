Inter-Barcellona si avvicina e da Appiano Gentile arrivano alcuni indizi sulla possibile formazione che Inzaghi potrà mettere in campo domani sera. Tra i pali questa volta toccherà a Onana, come riferito dallo stesso tecnico in conferenza stampa, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere essere formato da Skriniar, De Vrij ("Domani ha tante possibilità di cominciare dall'inizio") e Bastoni.

Dalle prime indicazioni che arrivano la possibile sorpresa potrebbe essere Bellanova a destra, chiamato eventualmente a macinare chilometri sulla fascia che in questa prima parte di stagione è stata principalmente di Dumfries. Vista l'importanza della partita, però, il condizionale è d'obbligo nonostante le prove tattiche di oggi. Dalla parte opposta può invece ritrovare una maglia dal 1' Darmian, con Barella e Mkhitaryan provati da Inzaghi in una mediana dove resiste il dubbio Asllani-Calhanoglu nelle vesti di play. In attacco, invece, dovrebbe essere confermato Lautaro (che oggi si è allenato con i compagni dopo aver smaltito l'acciacco fisico) insieme al Tucu Correa, impiegato meno di Dzeko in queste ultime settimane fitte di impegni tra Inter e nazionali.