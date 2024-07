"La Copa America è stata un'esperienza incredibile. Personalmente mi sono divertito molto, l'ho vissuta bene". Lo ha raccontato Valentin Carboni, ospite del canale Youtube 'AFA Estudio Adidas'. parlando della sua prima avventura con la Nazionale maggiore argentina in una competizione internazionale ufficiale. Ovvero il torneo in terra statunitense, vinto proprio dai campioni del mondo dell'Albiceleste.

"L'adattamento è stato difficile, soprattutto nei primi giorni - le parole del fantasista dell'Inter riportate da TNT Sports -. Poi, con il passare dei giorni, andavamo a giocare alla PlayStation, prendevamo il mate. La verità è che i ragazzi sono stati tutti bravissimi".

Infine, il classe 2005 ha lodato Lautaro Martinez, suo ex compagno all'Inter: "Ho avuto la fortuna di giocare un anno con lui all'Inter, mi ha sorpreso la fame che ha, è un qualcosa di impressionante. In Copa America, entrava dalla panchina e in 15 minuti faceva la differenza, tutto questo grazie alla voglia e alla testa che ha. Si fa sempre trovare pronto per fare gol".

