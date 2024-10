L'Inter di Andrea Zanchetta trova un bel successo anche in campionato dopo la vittoria importante di Berna in Youth League. Al Konami Youth Development Centre i nerazzurri superano per 3-1 l'Empoli, vittoria che vale il quinto posto in classifica a quota 15 punti. Un successo che matura con un ottimo secondo tempo nel quale arrivano le reti di Luka Topalovic, Christos Alexiou e Matteo Lavelli, intervallate dal gol toscano di Jeremy Moray, che suggellano una prova nel complesso convincente per i ragazzi di Zanchetta.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 3-1

MARCATORI: 60' Topalovic (I), 89' Alexiou (I), 91' Moray (E), 95' Lavelli (I)

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo (66' 19 Della Mora), 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini (66' 8 Zarate), 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè (79' 9 Lavelli), 10 Quieto.



In panchina: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.



Allenatore: Andrea Zanchetta.

EMPOLI: 52 Versari (82' 43 Poggiolini); 91 Rugani, 33 Mannelli, 2 Moray; 18 Lauricella, 8 Bacciardi (68' 21 Trdan), 27 Matteazzi (68' 10 Cesari), 4 Bacci (79' 96 Orlandi), 3 Majdandzic; 99 Gravelo Pereira (68' 11 Monaco), 89 Campaniello.



In panchina: 6 Asmussen, 9 Akpa-Chukwu, 15 Falcusan, 17 Blazic, 35 Tavernini, 97 Olivieri.



Allenatore: Alessandro Birindelli.

Arbitro: Poli. Assistenti: Scribani-Martinelli.

Note

Ammoniti: Alexiou (I)

Corner: 11-3

Recupero: 1°T 0', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA POLI, RIEN NE VA PLUS AL KONAMI CENTRE! L'INTER BATTE L'EMPOLI 3-1 CON UN GRAN BEL SECONDO TEMPO E SALE AL QUINTO POSTO!

IL GOL DI LAVELLI: Empoli completamente sbilanciato e sorpreso dal blitz di Quieto che serve poi un bel pallone a Lavelli che solo davanti a Poggiolini non può sbagliare per il definitivo sigillo.

95' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEOOOO LAAAAAAAAAAVEEEELLIIII!!

94' - Cesari prova l'uno-due con Trdan ma gli serve un pallone fuori misura controllato da Alexiou.

91' - Attenzione, l'Empoli torna in corsa col gol di Moray! Gran giocata del belga che completamente indisturbato si invola in avanti e scarica un gran tiro dalla distanza che non lascia scampo a Calligaris.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

IL GOL DI ALEXIOU: Dopo il gol vittoria di Berna, il greco ci prova gusto e chiude anche questo match punendo l'indecisione di Poggiolini sul corner dalla sua sinistra. Colpo di testa implacabile e 2-0.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! CHRIIIIIIISTOOOOOS ALEEEEEXIIIIIOOOOUUU!!

88' - Deviazione di Lavelli sul cross da destra, palla deviata in corner.

86' - Monaco prova il numero in area interista, ma non completa l'opera e consente il recupero di Calligaris.

86' - Lauricella abbatte Cocchi in area nerazzurra, il terzino va a dirgli qualcosa dopo gli episodi regressi.

84' - Fallo su Monaco, punizione Empoli.

82' - Versari deve uscire, il colpo è stato involontario ma violento. Al suo posto entra Poggiolini.

80' - Quieto va giù in area fermato da Versari che ha la peggio con il naso che sanguina a causa di un colpo con lo scarpino dell'attaccante veneziano.

79' - Cambiano Zanchetta e Birindelli: Lavelli rileva Spinaccè nei nerazzurri, Orlandi va al posto di Bacci nei toscani.

78' - Alexiou è il primo ammonito del match: trattenuta netta su Campaniello.

76' - Discesa libera di De Pieri che si divora la fascia destra ma al momento di tirare bisticcia col pallone e viene anticipato da Versari.

74' - Botta dalla distanza di Bacci deviata, corner per l'Empoli che preme.

72' - Moray prova il tiro, Calligaris para sicuro.

71' - Cocchi a terra, il terzino dolorante dopo aver subito una ginocchiata in volto da Lauricella. Cocchi lamenta un calcio in faccia successivo.

71' - Alexiou nega una ripartenza all'Empoli con una scivolata con la quale stende anche un compagno.

70' - Topalovic prova il tiro appena fuori area ma colpisce male il pallone che si spegne sul fondo.

69' - Il neo entrato Trdan prova a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione non impensierisce Calligaris.

67' - Zarate prova il tiro al volo su corner, ne nasce un liscio un po' imbarazzante. Nell'Empoli tre cambi: Trdan per Bacciardi, Cesari per Matteazzi e Monaco per Gravelo.

65' - Arriva il primo doppio cambio per l'Inter: fuori Aidoo e Venturini, dentro Della Mora e Zarate.

64' - Quieto fermato fallosamente, punizione per l'Inter.

IL GOL DI TOPALOVIC: Fa tutto De Pieri che si inventa una percussione in area prima di venire atterrato, l'azione prosegue con Venturini che trova Topalovic pronto a ribadire in rete trovando la sua prima gioia in campionato.

60' - GOL GOL GOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEERRRR!! LUUUUUKAAAAA TOOOOPAAAALOOOVIIICCCC!!!

59' - Altra chance per l'Inter, con Spinaccè che non colpisce male e manda fuori.

54' - Pensando di essere in fuorigioco, De Pieri manca un controllo in posizione favorevole consentendo il recupero di Versari.

52' - Nuova iniziativa di Gravelo che prova un'improbabile conclusione da lontano mandando alto.

51' - Bella giocata di De Pieri che mette in mezzo, Versari in uscita blocca il pallone.

48' - Mannelli interviene in area su De Pieri, Poli non fischia ma il fallo sembra esserci...

47' - Scontro Cocchi-Lauricella, per Poli è fallo del giocatore biancoazzurro.

46' - Zanchetta interviene male su Bacci, rischiando di prendersi un giallo.

----

12.01 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

12.00 - Le squadre stanno guadagnando il campo per la ripresa.

HALFTIME REPORT - Le due squadre confermano le difficoltà in fase realizzativa palesate in questo avvio di campionato. Dopo un buon avvio dell'Empoli, l'Inter prende le redini del gioco schiacciando i toscani e costringendo Versari ad alcuni interventi importanti. Dal canto suo, la squadra biancoazzurra prova a fare male in ripartenza creando qualche brivido. Ma di reti, al momento, nemmeno l'ombra.

-----

45' - Poli non concede recupero: Inter ed Empoli vanno a riposo sullo 0-0!

44' - Il solito Gravelo prova nuovamente a impensierire Calligaris che però ha vita facile su un debole tiro rasoterra.

43' - Grandissimo riflesso di Versari che si tuffa e mette in corner anticipando Spinaccè pronto a mettere il piede.

39' - Spinaccè va di testa verso la porta, Versari c'è.

36' - De Pieri si accentra e tenta la conclusione rasoterra, Versari si tuffa coi tempi giusti e manda in corner.

35' - Cocchi duella con Lauricella, alla fine però è lui a commettere fallo sull'empolese.

32' - Protesta De Pieri per un body check subito da Majdandzic sul quale Poli sorvola.

31' - Gravelo rischia e perde palla, conclusione di Cocchi e nuovo calcio d'angolo.

30' - Idea interessante di Topalovic, che però non riesce a far filtrare il pallone per Quieto.

26' - Bacciardi calcia, palla sulla barriera e recuperata da Gravelo che ci riprova trovando il riflesso di Calligaris.

25' - Altra ripartenza dell'Empoli dopo incomprensione Aidoo-Zanchetta, Bacciardi guadagna una punizione pericolosissima sulla lunetta.

23' - Crossa Aidoo, Versari esce e anticipa di pugno Quieto. Sulla ripartenza dell'Empoli, assolo di Campaniello che salta Alexiou e calcia sfiorando la rete.

21' - Ancora Gravelo prova a creare un pericolo. Dopo aver saltato Re Cecconi, il brasiliano mette forte un pallone in mezzo che non trova compagni pronti a ribadire in rete.

19' - L'Inter ora dilaga: Topalovic riceve da Cocchi e prova il tiro trovando un corner.

17' - Palo di Spinaccè! Cross di Cocchi, De Pieri riesce ad appoggiare per il compagno che colpisce di prima davanti alla porta di Versari scheggiando il legno. De Pieri stesso tenta il tap-in senza esito.

15' - Chance per Quieto che va di testa sul cross di De Pieri, ma il pallone finisce ampiamente fuori.

14' - Sfuma un'azione interessante per l'Inter, De Pieri viene fermato in fuorigioco.

11' - Parabola da corner per De Pieri che calcia al volo, mandando il pallone ben oltre il recinto di gioco.

10' - De Pieri si produce nell'ennesimo tiro da fuori, trovando un nuovo corner con la deviazione di Mannelli.

9' - Altro tiro dalla distanza, stavolta di Cocchi che non inquadra la porta.

8' - Quieto prova il tiro dalla distanza, pallone deviato in corner.

5' - Occasione Empoli gigantesca divorata da Gravelo! Pasticcio tra Aidoo e Re Cecconi, Campaniello arriva sul pallone e lo mette in mezzo per il brasiliano che arriva con un istante di ritardo e manda fuori con tutto lo specchio della porta a disposizione.

4' - Bel contrasto di Re Cecconi, fortunato anche nel rimpallo con un avversario: rinvio dal fondo per l'Inter.

3' - Venturini chiude bene su Mannelli, mandando palla in fallo laterale.

----

11.02 - Calcio d'inizio per l'Empoli: PARTITI!

11.01 - I capitani Alexiou e Mannelli procedono al sorteggio.

10.58 - Inter ed Empoli in campo per il prepartita.

10.57 - Panchinari che prendono posto, fra poco si comincia.

10.37 - Andrea Zanchetta propone qualche cambio rispetto alla formazione vista a Berna. Innanzitutto, tornano a disposizione Mike Aidoo, a disposizione di Simone Inzaghi mercoledì e che si riprende la fascia destra occupata egregiamente in Youth League da Tommaso Della Mora, e Mattia Zanchetta fermato qualche giorno fa da un leggero infortunio. Torna in porta Alessandro Calligaris, confermata a centrocampo la fiducia a Matteo Venturini. Davanti, Matteo Spinaccè viene preferito a Matteo Lavelli. Assente, oltre a Thomas Berenbruch, Thiago Romano, che non va nemmeno in panchina.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!