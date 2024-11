Nel corso della riunione del Consiglio federale andata in scena nella giornata odierna, la FIGC, su richiesta della Lega Serie A, ha autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter al nuovo Mondiale per Club. La sessione extra consentirà a tutti i club, non solo a quelli coinvolti nella competizione, di tesserare nuovi calciatori in questo lasso di tempo.

Nell'ambito dell'approvazione all'unanimità del regolamento per la Coppa del Mondo per Club 2025 dello scorso 4 ottobre, la finestra di mercato era stata riconosciuta dalla FIFA, che poi aveva rimandato alle Federazioni dei vari Paesi il compito di autorizzarla. "La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione affiliata alla FIFA interessata", recitava la nota.

Dopo la scadenza per la presentazione delle liste delle squadre, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti al Mundial de Clubes potranno sostituire i giocatori durante un periodo di competizione limitato dal 27 giugno al 3 luglio 2025 entro un limite stabilito e in base a limitazioni specifiche, tra cui il fatto che una finestra di registrazione "standard" deve essere aperta per il club in quel momento. Tuttavia, l'obiettivo è incoraggiare i club e i giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione appropriata per facilitare la partecipazione dei giocatori.

"La Coppa del mondo per club FIFA 2025 darà il via a una nuova era per il calcio per club in tutto il mondo, con le migliori squadre che gareggeranno per essere incoronate campioni ufficiali del mondo per club FIFA.Queste normative garantiranno che siano presenti le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli", aveva commentato Gianni Infantino, presidente FIFA.

