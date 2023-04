Gabriele Gravina ha sciolto le riserve e ha applicato l'istituto della grazia per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, pertanto, si è visto annullata la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e ribadita dopo il ricorso non accolto del club nerazzurro e giocherà la sfida di mercoledì contro la Juventus valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Lo riferisce l'ANSA. Nella nota si legge che la decisione di Gravina è arrivata “in via eccezionale e straordinaria. Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell’ordinamento sportivo”.

