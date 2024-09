In maniera anche un po' sorprendente, l'Inter ha annunciato di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Kristjan Asllani. Come si legge nel breve comunicato ufficiale emesso da Viale della Liberazione, il centrocampista nazionale albanese classe 2002 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028. Attestato di stima importantissimo per il giovane arrivato nell'estate del 2022 dall'Empoli, ritenuto evidentemente un elemento sul quale puntare negli anni a venire.

