Dopo l'ufficialità dell'accordo tra Inter e U-Power, da oggi nuovo Official Back Jersey Partner del club, Calcio e Finanza fa i conti sul valore della maglia nerazzurra, arrivato ora a più di 50 milioni di euro contando tutti gli sponsor.

Il fresco accordo con l'azienda italiana leader in Europa nelle calzature e nell'abbigliamento da lavoro di fascia premium porterà in cassa 20 milioni di euro per i prossimi 4 anni (5 milioni all'anno), da aggiungere al rinnovo in aumento con Nike da 30 milioni di euro annui (bonus compresi, con una base di 26 milioni circa). Il main sponsor Paramount+ frutterà invece 15 milioni di euro a stagione come base di partenza, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori bonus per far lievitare la paga. A chiudere il conteggio c'è lo sponsor di manica eBay che porterà 5 milioni di euro a stagione (3,5 milioni in più rispetto all’accordo precedente).

"Considerando solamente i corrispettivi base, la maglia dell’Inter vale almeno 51 milioni di euro, cifra che grazie ai bonus può arrivare fino a 60 milioni", chiosa CF.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!