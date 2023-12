Venti, ventitre e nove. O se preferite, 44, 62 e 85. Sono i due terni secchi coi quali l'Inter ha sbancato la ruota di Napoli e lo stadio Maradona. Successo bellissimo della squadra di Simone Inzaghi, di autentica autorità, al cospetto di una squadra partenopea che nel primo tempo fa una buona impressione, arrivando per alcuni minuti a tenere all'angolo gli avversari, ma che vengono tramortiti dal primo gol, arrivato poco prima del gol del primo tempo con una staffilata di potenza di Hakan Calhanoglu che non dà scampo ad Alex Meret e firma il vantaggio. Nella ripresa, il Napoli prova a farsi sotto ma subisce al 62esimo la seconda rete firmata da Nicolò Barella che con uno slalom gigante in area buca Meret per il raddoppio trovando il suo primo gol stagionale. Il Napoli sostanzialmente sparisce dal campo e a cinque minuti dal termine Juan Cuadrado serve a Marcus Thuram il dolcetto finale per il 3-0 che permette all'Inter di tornare a primeggiare in solitario in classifica.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 0-3

MARCATORI: 44' Calhanoglu, 62' Barella, 85' Thuram

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 55 Ostigard, 3 Natan (86' 23 Zerbin); 99 Anguissa, 68 Lobotka (75' 20 Zielinski), 7 Elmas (75' 29 Lindstrom); 21 Politano (68' 81 Raspadori), 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

In panchina: 16 Idasiak, 95 Gollini, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 18 Simeone, 24 Cajuste, 70 Gaetano.

Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian (85' 31 Bisseck), 6 De Vrij (18' 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 2 Dumfries (77' 7 Cuadrado), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (77' 16 Frattesi), 32 Dimarco; 9 Thuram (85' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 21 Asllani, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Imperiale - Mondin. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Marini. Assistente VAR: Mariani.

Note

Ammoniti: Elmas (N), Rrahmani (N), Darmian (I)

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

93' - MASSA FISCHIA, RIEN NE VA PLUS AL MARADONA! L'INTER SUPERA 3-0 IL NAPOLI E VOLA AL PRIMO POSTO!

92' - Acerbi non ha messo la modalità crociera, grande chiusura su Raspadori.

91' - Colpo alla mano per Arnautovic, che resta a terra dolorante.

89' - Tentativo anche di Lindstrom, palla fuori.

89' - Saranno tre i minuti di recupero.

88' - Calcia Raspadori dalla distanza, Sommer para a terra.

85' - Ultimi cambi per Inzaghi: Bisseck per Darmian, Arnautovic per Thuram. Nel Napoli, Natan è rilevato da Zerbin.

IL GOL DI THURAM: Gran cambio di fronte per Barella per Cuadrado, che controlla e mette un pallone perfetto in mezzo per Thuram che salta tutta la difesa e appoggia in rete. Il francese esulta togliendosi la maglia e viena mmonito.

85' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM!!!

84' - Pronti a entrare Bisseck ed Arnautovic.

81' - Affonda ancora il Napoli, Darmian chiude su Kvaratskhelia.

81' - Sommer compie un autentico miracolo su Osimhen, ma Massa poco dopo fischia fuorigioco.

79' - Fallo su Kvaratskhelia, ammonito Darmian.

77' - Primi cambi per Inzaghi: escono Dumfries e Mkhitaryan per Cuadrado e Frattesi.

76' - Dumfries va nuovamente a terra, richiamando l'attenzione della panchina. Pronto Cuadrado, che entrerà con Frattesi. Qualche istante fa, ammonizione per Rrahmani.

75' - Nel Napoli dentro Zielinski e Lindstrom, escono Lobotka ed Elmas.

70' - Barella ci riprova raccogliendo un pallone respinto da Ostigard, stavolta però il tiro finisce alto.

69' - Osimhen salta due piani più in alto e va di testa sul cross di Natan, palla fuori di nulla con Sommer che però è sulla traiettoria.

68' - Primo cambio nel Napoli: Raspadori prende il posto di Politano.

67' - Lautaro a un passo dal 3-0! Dumfries la mette in mezzo per il Toro che apre troppo il piattone e spara in curva.

65' - Ancora Carlos Augusto protagonista, palla in mezzo dove Ostigard anticipa Thuram.

IL GOL DI BARELLA: Super giocata dell'Inter iniziata da un recupero di Lautaro, palla di Carlos Augusto in mezzo dove Lautaro appoggia per Barella che si inventa un numero clamoroso in area e finalmente buca Meret per la sua prima marcatura stagionale.

62' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! NICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

60' - Tiro di Mkhitaryan, palla che finisce alta.

60' - Sbaglia la difesa del Napoli, Natan per evitare l'intervento di Thuram appoggia su Meret che manda in fallo laterale.

59' - Ammonito Elmas. Il VAR non interviene sul contatto Osimhen-Acerbi, si riparte da corner.

58' - Grandissima parata di Sommer su Kvaratskhelia: Acerbi contrasta Osimhen che cade in area, l'azione prosegue col georgiano che prova il tiro trovando la respinta clamorosa dell'elvetico.

57' - Partita ora più nervosa, altro fallo di Mkhitaryan a metà campo.

55' - Kvaratskhelia prova ad accentrarsi, Barella bravissimo nello schermarlo e nel far ripartire l'Inter.

54' - Massa ferma il gioco, c'è Calhanoglu a terra. Il turco però torna subito in piedi.

52' - Incomprensione Dimarco-Calhanoglu, bravo Carlos Augusto a chiudere su Politano.

51' - Contrasto Osimhen-Acerbi, il difensore rimane a terra con il nigeriano che ha qualcosa da ridirgli.

48' - Affondo di Mkhitaryan e ripartenza dell'Inter, l'armeno prova a lanciare Barella ma il pallone è troppo profondo e finisce fuori.

47' - Nulla di grave per l'olandese, che torna in campo.

46' - Problema per Dumfries, che rimane a terra dopo uno scontro con Lobotka. E' Kvaratskhelia a chiedere a gran voce i soccorsi.

-----

21.50 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Le squadre stanno guadagnando il campo per la ripresa.

----

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Napoli, decide il missile di Calhanoglu al tramonto della frazione.

47' pt - Di Lorenzo va di testa su corner, palla alta. Scintille tra Dumfries e un avversario, Acerbi porta il compagno a miti consigli.

46' pt - Sono tre i minuti di recupero.

IL GOL DI CALHANOGLU: Azione bellissima dell'Inter, orchestrata da Thuram, che appoggia per Dimarco il cui cross trova Dumfries. Colpo di testa dell'olandese, palla a Barella che appoggia per Calhanoglu che si inventa un fendente dalla distanza che sorprende Meret. Proteste Napoli per un fallo su Lobotka a inizio azione, ma per Massa è tutto ok.

44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN CAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUU!!

43' - Politano riprova la conclusione dalla distanza, stavolta senza inquadrare la porta.

42' - Numero di Osimhen che però cincischia con il controllo di petto e perde la familiarità con la sfera. Carlos Augusto un po' da rivedere.

39' - E' tutto buono: Lautaro calcola il passaggio di testa di Acerbi, elude il fuorigioco poi ostacolato da Di Lorenzo calcia sull'uscita di Meret.

36' - Traversa di Politano! Palla persa a metà campo dall'Inter che arriva all'ex nerazzurro che non ci pensa due volte e si inventa una traiettoria incredibile che si spegne sul montante. Errore inedito di Calhanoglu in impostazione.

35' - Cross di Di Lorenzo, Dimarco sporca la traiettoria e Sommer blocca.

33' - Altra azione fluida dell'Inter dopo una splendida sponda di Lautaro in pressione, Ostigard anticipa il cross di Mkhtiaryan.

31' - Bella palla di Lautaro per Barella, anticipato da Ostigard.

27' - Lanciato da Barella, Dumfries mette in mezzo per Lautaro, anticipato con ottimo tempismo da Rrahmani che manda in corner.

27' - Dumfries va verso il fondo poi mette in mezzo, dove Thuram e Lautaro vengono anticipati.

25' - Recupero del pallone di Thuram, ma poi l'Inter cincischia e Barella butta via l'azione lanciando Mkhitaryan in fuorigioco.

23' - Risentimento muscolare all'adduttore per De Vrij. Sommer respinge da terra un cross, poi c'è un contatto in area dove Massa non ha rilevato falli.

20' - Napoli che attacca ancora, Inter che recupera poi mette fuori perché Anguissa è rimasto a terra dopo uno scontro con Carlos Augusto.

19' - Ancora Elmas pericoloso, ancora Sommer pronto sul tiro del macedone stavolta in area.

18' - Arriva il momento del cambio: Carlos Augusto rileva De Vrij.

17' - De Vrij a terra da qualche istante, problema all'adduttore per l'olandese. Pronto a entrare Carlos Augusto.

16' - Napoli che spinge, Calhanoglu spazza via un cross insidioso.

14' - Thuram prova la sponda di testa per Lautaro, ma calibra male la palla.

13' - Confermato il fuorigioco. Questione di pochi centimetri.

12' - Thuram segna su assist di Lautaro, tutto fermo per fuorigioco.

11' - Elmas si aiuta con le maniere forti su Dumfries, il Napoli guadagna fallo laterale.

10' - Bravo Mkhitaryan a strappare palla a Kvaratskhelia, con l'aiuto di Darmian.

7' - Scarico di Thuram per Barella, che prova a mettere in mezzo ma il suo cross è decisamente da rivedere.

6' - Meret allontana in tuffo coi pugni un cross di Dimarco, poi Massa ferma tutto per fuorigioco.

5' - Conclusione rasoterra di Calhanoglu dalla distanza, Meret accompagna il pallone fuori.

4' - Si distende l'Inter, cross di Dimarco spazzato da Lobotka. Poi arriva il primo corner per i nerazzurri.

3' - Subito Sommer! Botta clamorosa di Elmas dalla distanza dopo oltre due minuti di possesso palla del Napoli, lo svizzero si allunga e toglie la palla dallo specchio della porta.

2' - Possesso palla del Napoli, che naviga sulla fascia destra.

-----

20.46 - Il primo pallone del match sarà del Napoli: PARTITI!

20.45 - Di Lorenzo e Lautaro Martinez davanti a Massa per il sorteggio.

20.43 - Napoli e Inter entrano in questo momento in campo.

20.41 - Presenza eccellente allo stadio Maradona: in tribuna si è infatti accomodata Patti Smith, poetessa del rock. Accolta dalle note delle sue canzoni più celebri.

20.33 - Finito il riscaldamento delle due squadre, a breve si comincia.

-----

