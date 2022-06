Il tavolo delle discussioni di mercato coinvolge in queste ore sempre di più Beppe Marotta e Daniele Pradé . Il Corriere Fiorentino sottolinea che i nerazzurri sono i più interessati al difensore della viola Nikola Milenkovic . L'Inter ha in mano uno degli attaccanti che più assomigliano alle esigenze di Italiano: Pinamonti, di rientro dall’Empoli. Marotta lo sa e negli ultimi giorni ha sondato il terreno con Ramadani e Pradè. Tra i due il rapporto è ottimo, e nonostante qualche screzio recente l’amicizia è rimasta intatta. Tra una chiacchiera e l’altra, ecco spuntar fuori l’idea: uno scambio che porterebbe Milenkovic alla corte di Inzaghi e Andrea Pinamonti a quella di Italiano .

La concorrenza, però, per l'attaccante che quest'anno si è messo in luce con 13 gol e 2 assist in 36 presenze, non manca affatto. Il Monza ha già parlato più volte col suo procuratore ed è pronto a fare sul serio. E l'Inter lo valuta Pinamonti almeno 20 milioni. Per mettere in piedi lo scambio - scrive il quotidiano - i viola dovrebbero aggiungere un conguaglio economico, tra 5 e 10 milioni.