Triplice fischio allo stadio Benito Villamarin. 1-1 il match amichevole tra il Betis e l'Inter con la sfida che si è accesa soprattutto nel finale: prima il vantaggio andaluso firmato da Juanmi, poi il pareggio immediato siglato di Darmian. I nerazzurri mettono ancora nelle gambe minuti utili in vista del big match contro il Napoli, buone indicazioni per Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta al fianco di Dzeko. Nel finale spazio anche a diversi giovani, su tutti Brazao, da poco rientrato da un grave infortunio.

-----

BETIS-INTER 1-1

(83' Juanmi, 85' Darmian)

-----

93' - TRIPLICE FISCHIO!

92' - Ultimi scampoli al Villamarin.

91' - Saranno tre i minuti di recupero.

90' - Ultimi cambi per l'Inter: entrano in campo Fontanarosa, Curatolo e Stankovic, fuori Bastoni, Barella e Dzeko.

87' - Match rimesso in piedi dai nerazzurri che adesso vogliono provare anche a vincerlo.

85' - GOOOOOL! PAREGGIO IMMEDIATO DELL'INTER CON DARMIAN! Dura poco la festa dei padroni di casa: azione avviata da Dimarco, pallone per Mkhitaryan che mette in mezzo per l'inserimento di Darmian che insacca subito il gol del pareggio.

83' - GOL DEL BETIS, A SEGNO JUANMI. Brutto pallone perso dai nerazzurri sulla trequarti, recupera bene Joaquin che mette dentro un bel cross per Juanmi che svetta a difesa schierata e insacca alle spalle di Handanovic.

80' - I cambi hanno spezzettato ulterioremente il ritmo della partita, che pure non ha offerto fino a questo momento tantissime emozioni.

78' - Entra anche Carboni al posto di Calhanoglu. Due cambi anche tra le fila andaluse.

77' - Girandola di cambi per Inzaghi: intanto esce Handanovic, torna in campo Brazao. Il giovane estremo difensore riassaggia il terreno di gioco dopo il grave infortunio.

73' - HANDANOVIC! Attento il portiere sloveno sulla punizione successiva calciata da Miranda, si distende bene l'estremo difensore nerazzurro.

72' - Buon calcio di punizione conquistato dal Betis, fallo di Calhanoglu al limite dell'area.

70' - L'arbitro sta forse spezzettando un po' troppo il gioco e sicuramente non sta aiutando il match a decollare.

69' - Ammonizione anche per Barella, giallo che arriva per proteste.

67' - L'Inter prova a riorganizzarsi dopo il restyling operato da Inzaghi.

65' - Altri cambi anche per il Betis che ne sostituisce ben cinque. Tra gli altri fuori Rodri, dentro l'ex Viola Joaquin.

62’ - Ecco i cambi per Inzaghi: entrano Dimarco, Darmian e Asllani, fuori Gosens, Bellanova e Gagliardini.

60' - Sessanta minuti sul cronometro, Inter che sta provando ad attaccare con maggior continuità prestando però anche più spesso il fianco alle ripartenze degli andalusi.

58' - Bravo Borja Iglesias a rifugiarsi ancora in corner sul bel pallone messo in mezzo da Calhanoglu. Ancora angolo per i nerazzurri, ma stavolta nulla di fatto sulla battuta.

57' - Intanto Inzaghi prepara i primi cambi del match mentre l'Inter conquista un corner.

55' - MKHITARYAN! OCCASIONISSIMA! Prima vera palla gol del match con la conclusione dell’armeno di prima intenzione, gli dice di no Claudio Bravo che risponde con una gran parata.

54' - Adesso il Betis prova a guadagnare campo e a condurre la partita.

51' - Subito un giallo per il neo entrato Juanmi, autore di un'entrata scomposta su Skriniar.

48’ - Subito un affondo tentato da Bellanova, pallone al centro per Dzeko che conclude spedendo però alto.

46' - SI RIPARTE! VIA ALLA RIPRESA! Nessun cambio tra le fila dell'Inter, ne ha invece effettuati tre il Betis: entrano Felix, Fani Gonzalez e Juanmi al posto di Dani Perez, Ruiz e Luiz Henrique.

-----

19:05 - Squadre nuovamente in campo.

18:49 - Squadre a riposo al termine del primo tempo. Non tantissime emozioni in questi primi 45' al Villamarin, da segnalare un'occasione per Calhanoglu. Ben quattro le ammonizioni in questo primo tempo, tre per i nerazzurri (Skriniar, Calhanoglu e Mkhitaryan).

-----

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Corner conquistato dal Betis che prova a chiudere questo primo tempo in attacco. L'azione era nata da un errore in fase di impostazione di Handanovic, con Skriniar che poi è bravo a chiudere su Rodri.