Tra i commentatori del Mondiale appena terminato c'è anche Andrea Stramaccioni . "Lautaro e Dybala ieri in campo nel finale? Un pizzico di Serie A ci voleva per condire questa partita", ha dichiarato questa mattina l'ex tecnico interista a Radio Anch'io Lo Sport .

Nel corso del suo intervento Stramaccioni ha parlato anche di una delle sorprese di Qatar 2022, il croato Gvardiol, accostato anche all'Inter. "Sarebbe un sogno vederlo in Italia ma la vedo difficile per le quotazioni che lo riguardano - ha aggiunto - Il mio futuro? Stare un Natale in famiglia a Roma e vedere i miei genitori dopo la grandissima esperienza del Mondiale".

