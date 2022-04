"Credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà". Sono le ultime parole sulla questione stadio rilasciate dal sindaco di Milano Beppe Sala , intercettato dalla stampa a margine dello svelamento del quadro del ‘Quarto Stato’ che sarà esposto a Palazzo Vecchio a Firenze fino al prossimo 30 giugno. "Il dibattito pubblico è previsto dalla legge, purtroppo le leggi non le faccio io, capisco che bisogna chiedere alle squadre di pazientare ancora ma è così - aggiunge il primo cittadino, come riportato da Calcioefinanza.it -. Ormai dopo questo lungo processo siamo vicino alla conclusione del tutto, quindi spero che abbiano un altro po’ di pazienza e che tutto si concluda al meglio ".

Poi il capitolo scudetto: Sala vorrebbe chiedere un favore a Nardella, sindaco ddi Firenze, in vista di Milan-Fiorentina di domani? "Certamente lo chiederei volentieri ma purtroppo sono pessimista - riporta Sportface.it -. Io per il calcio soffro e la botta di Bologna mi ha fatto dormire male la notte: credo, e non lo dico per gufare, che lo scudetto purtroppo vada nella direzione del Milan".

