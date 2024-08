Si riparte dalle certezze. Oggi è già giorno di vigilia in casa Inter: domani i campioni d'Italia inaugureranno la nuova Serie A andando a fare visita al Genoa. Contro la squadra di Gilardino, che proprio in questi giorni ha perso Retegui e Gudmundsson, il tecnico nerazzurro pare deciso a puntare sull'undici che tante soddisfazioni ha dato nella passata stagione.

Complici anche gli acciacchi che hanno ostacolato l'avvicinamento di Taremi e reso indisponibile Zielinski, l'Inter che si vedrà in campo domani sera al Ferraris ricalcherà quella della seconda stella. In porta ancora Sommer, nonostante la concorrenza di Martinez arrivato proprio dai liguri, mentre in difesa Bisseck appare in vantaggio su Pavard dopo un precampionato da protagonista, al contrario del francese arrivato in ritardo a causa degli Europei. Bastoni è recuperato e ci sarà dal 1' esattamente come Asllani.

A destra si rinnova il duello tra Darmian e Dumfries. In attacco, infine, riecco la Thu-La: Thuram ha dato risposte convincenti nell'ultimo test di Londra sia a livello fisico che tecnico; Lautaro non ha giocato nemmeno un minuto nel precampionato, ma è prontissimo a rimettersi la fascia al braccio e trascinare i suoi. Stavolta con un Taremi in più pronto a subentrare. Panchina anche per Arnautovic e Correa. Dubbio Asllani: l'albanese ha un sovraccarico muscolare e il dubbio sulla sua convocazione sarà sciolto solo in extremis. Ai box, assieme a Zielinski, resta il solo De Vrij, oltre ovviamente al lungodegente Buchanan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.