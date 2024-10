Nel corso di 'Diretta Azzurra' su Rai Sport sono arrivate ulteriori dichiarazioni da parte del ct dell'italia Luciano Spalletti in merito al presunto chiarimento avuto col tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "Io non ho da chiarire niente, io ho solo da spiegare ciò che ho risposto - ha assicurato il tecnico di Certaldo -. Mi è stata fatta una domanda su una situazione e io rispondo per come mi comporterei io. Poi che sia stata strumentalizzata è un problema di altri, ci hanno voluto mettere Inzaghi sopra..."

Poi ha aggiunto: "Che ci sia questa situazione che sta vivendo Inzaghi a me dispiace moltissimo perché a Inzaghi voglio bene così come voglio bene a tanti colleghi, io non sono invidioso di nessuno. Io ho soltanto detto ciò che io ho risposto e riguarda me perché la domanda era rivolta a me. Io rispondo come farei io, non ho da chiarire nulla a nessuno. Ho solo risposto su come mi comporterei io in certe situazioni".