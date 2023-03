Arrivato ieri in Slovacchia, Milan Skriniar, indisponibile con la Juve domenica sera per il persistere di un problema alla schiena, è stato sottoposto a ulteriori controlli dai medici della sua nazionale, Zsolt Fegyveres e Jozef Almási, presso l'Hotel Delfín a Senec: dagli accertamenti, spiega la Federcalcio slovacca, è emerso che le condizioni dell'interista, che sente dolore anche quando è a riposo, non gli permetteranno di giocare nessuna delle due partite con Lussemburgo e Bosnia ed Erzegovina che apriranno il girone di qualificazione a Euro 2024.