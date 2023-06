In ritiro da ieri con la nazionale slovacca dopo la tremenda delusione provata a Istanbul sabato sera, nell'ultimo atto della sua storia interista, Milan Skriniar ha ripensato con amarezza al clima che si è creato attorno a lui nelle settimane successive alla sua decisione di non rinnovare il contratto con i nerazzurri: "Da quando ho detto al club che non ero d'accordo con i loro termini per il rinnovo del contratto, sui media sono cominciate ad apparire cose non vere - le parole di Skrinka riportate da Sport.sk -. Mi ha colpito ed è stato difficile anche per la mia famiglia. Certo, lo capisco, perché fa parte del lavoro, ma se qualcuno prende una decisione che non piace a qualcuno, viene subito preso di mira. Sono arrivati ​​tutti i tipi di insulti, quindi è stato difficile, soprattutto per la famiglia. Ho sempre cercato di dare il massimo per la squadra. Ho lottato e provato. Sfortunatamente, è arrivato un infortunio che mi ha messo da parte. È un peccato non aver subito l'operazione prima perché avrei potuto essere disponibile prima".

Il prossimo step di Skriniar sarà il PSG, club che sta perdendo pezzi e che rischia di dover salutare il suo uomo simmbolo Kylan Mbappé la prossima estate: "Ho ancora un contratto valido con l'Inter fino al 30 giugno, vedremo cosa succederà in futuro. Queste cose non mi riguardano. Sono le decisioni dei giocatori e le cose che normalmente accadono nei club. Certo, quando ci sarà qualcosa di chiaro e ufficiale nel mio futuro, saprete sicuramente tutto... Non penso al futuro, posso onestamente dire che è bello stia bene. Non sono mai stato fuori dai giochi così a lungo nella mia carriera. Era qualcosa di nuovo per me".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!