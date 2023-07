Prima, importante intervista per Milan Skriniar da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain dopo l'ufficialità del suo arrivo. Il difensore slovacco parla alla vigilia del match dell'ex di domani a Tokyo ai microfoni di Le Parisien, dove racconta quello che è stato il suo impatto con la nuova realtà transalpina:

Cosa significa per te essere un giocatore del PSG adesso?

"Molte cose. Sono molto felice e molto orgoglioso di far parte di questo fantastico club composto da giocatori incredibili e audaci. Per me il PSG è un grande club, che cresce un po' di più ogni anno. Non solo sono felice di far parte di un progetto del genere, ma voglio rimanere a lungo termine a Parigi. Tutti sanno di cosa ha bisogno il club, cosa vuole ottenere il PSG e stiamo tutti lavorando. Voglio far parte di questa famiglia".

Avresti dovuto firmare col PSG già la scorsa estate, poi a gennaio...

"Abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso, è vero! Ma a volte le cose richiedono un po' di tempo per realizzarsi, ecco com'è. Ma è così, finalmente sono a Parigi e ammetto di essere molto felice".

Hai temuto per un momento che questo trasferimento non avrebbe mai avuto successo?

"No, ci ho sempre creduto, anche se ci è voluto molto tempo per farlo. Fin dai primi contatti non c'erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Ora sono qui e, francamente, penso che sia fantastico.

Come ha fatto il club a mantenere i contatti nel periodo tra i primi colloqui e la tua firma?

"C'era sempre qualcuno che mi controllava, per sapere come stavo, come mi sentivo. La gente mi ha scritto dopo partite importanti. Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti, abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos".

Sull'infortunio.

"Quando ho ripreso mi sono allenato con la squadra dal primo giorno, senza problemi. Ho già giocato due partite con la nazionale, ho giocato con il PSG, va tutto bene! Sono di ritorno e senza il minimo problema, ormai questa storia è alle spalle. Non avevo mai sofferto un infortunio così lungo prima di questo. Quindi, ovviamente, molte domande mi sono passate per la testa. Ma i medici hanno fatto un buon lavoro e io no. Non mi sono arreso".

