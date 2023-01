Conferenza stampa per l'allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier in vista del match di Coppa di Francia contro il Pays de Cassel. Inevitabile un riferimento al calciomercato e alle voci relative ad un possibile arrivo già prima della fine della sessione di gennaio di Milan Skriniar. Il tecnico ha chiarito quelle che sono le mosse del club: "Prima della finestra di mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo se ci fossero state partenze. Pablo Sarabia è andato via per i motivi che sappiamo. Il club e Luis Campos stanno lavorando per avere un'ulteriore opzione offensiva. Per quanto riguarda Milan Škriniar, ho letto le notizie che sono state pubblicate ma non posso dirvi se verrà quest'inverno o la prossima estate, non posso dirvelo. La dirigenza sportiva sta lavorando. Ho tante cose su cui lavorare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno per migliorare."