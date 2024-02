Nel corso della conferenza stampa di Siviglia-Atletico Madrid, Simeone ha parlato anche dell'imminente incrocio in Champions League contro l'Inter, rifilando un attacco anche alla Federazione spagnola per il calendario. "L'Inter gioca venerdì? Noi invece no, giochiamo sabato però dobbiamo restare tranquilli. Comunque grazie alla Liga e grazie alla Federazione". Il tecnico dei Colchoneros ha parlato anche dell'infortunio rimediato da Morata, non sbilanciandosi sui tempi di recupero (LEGGI QUI).