Stefano Sensi è il protagonista di un'intervista al Corriere della Sera in cui racconta del tentativo di rinascita al Monza dopo tantissimi infortuni. Eppure anche in Brianza ha dovuto affrontare gli infortuni, uno il 6 novembre scorso che lo ha fatto uscire in lacrime. "Ho temuto il peggio, non che una frattura malleolo peroneale sia un infortunio di poco conto. Non è questione di sentirsi o meno in credito con la sorte ma mi sono proprio chiesto “perché?”, “perché ancora a me?”.

Per scegliere Monza, sono invece state decisive "le chiacchierate con Adriano Galliani. Non devo dimostrare nulla e non sono in cerca di rivincite. Per quest’anno l’obiettivo è fare bene a Monza: sono qui in prestito secco, a fine anno si vedrà. Ho imparato che bisogna vivere bene il presente, il futuro ne sarà poi una conseguenza". Non ci sarà il 7 gennaio contro l'Inter ma non se ne fa un cruccio. "Non ho sassolini nelle scarpe da togliermi, se è quello che vuol sapere. Vivo il presente".

Nella chiacchierata c'è spazio anche per il rapporto con Antonio Conte. "A livello tattico e di intensità mi ha consentito di fare uno step ulteriore. Ha creduto in me e non era scontato che una squadra come l’Inter andasse a comprare un centrocampista del Sassuolo. La corsa scudetto per i nerazzurri? Gli scontri diretti saranno fondamentali. L’Inter ha una rosa di qualità ma il Napoli a mio avviso resta la grande favorita".

L’obiettivo del Monza è invece "la salvezza", quello di Sensi è anche "la Nazionale".