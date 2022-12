Un video girato di soppiatto rinfocola la polemica scoppiata in Camerun tra il ct della Nazionale Rigobert Song e André Onana, escluso dalla rosa dei Leoni Indomabili nel corso dei Mondiali terminati troppo precocemente per Vincent Aboubakar e compagni. Il tecnico, filmato a sua insaputa, ha spiegato tutte le ragioni che lo hanno portato alla decisione di allontanare l'estremo difensore dell'Inter: "Sono andato dal presidente e poi ho detto al giocatore che non volevo lavorare con lui ed è scoppiato a piangere. Onana era venuto a trovarmi, era il giorno prima della partita della Serbia. Gli ho risposto: 'Piccolo, non ho tempo, sto preparando i miei ragazzi. Se volevi parlare con me, saresti dovuto venire prima. Ieri sono stato io a chiamarti, non sei venuto'". C'è però un problema che Song sottolinea, ovvero la scarsa concentrazione mostrata nella rifinitura prima della sfida ai serbi, dove a suo dire Onana mostra poca concentrazione: "Onana poi si allena, fa il suo one man show, gioca con i piedi. L'ho chiamato e gli ho detto: 'Ragazzo mio, questi sono dei rischi. Gioca la palla sul lato. È più facile sul lato perché se perdi la palla puoi tornare presto in porta".